Economia Circular é modelo de sustentabilidade na operação multimodal

Santos, SP 19/7/2021 –

Francisco Pontes, head de transporte rodoviário na Costa Brasil, fala sobre o reflexo positivo desse conceito em meios corporativos.

O desgaste e a exploração excessiva de recursos naturais e suas consequências climáticas são pautas consideradas relevantes em todo o mundo. Especificamente no Brasil, houve uma mudança cultural sobre esse tema, onde a sociedade de forma geral passou a se preocupar mais com sustentabilidade e consumo consciente. Em 2019, um estudo realizado pela agência de pesquisa Union + Webster, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), apontou que 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis e 70% dos entrevistados afirmam que não se importam em pagar um pouco mais por isso.

A economia circular é um método sustentável utilizado para minimizar os impactos negativos das empresas no meio ambiente. A técnica tem como principal objetivo manter a maior parte de produtos, componentes e materiais em circulação, tirando proveito máximo de valor e utilidade entre ciclos técnicos e biológicos. Para Francisco Pontes, que lidera o modal rodoviário na Costa Brasil, o aproveitamento de materiais operacionais é extremamente benéfico, não apenas para o meio ambiente, mas também para as empresas: “Reciclagem de papelões, plásticos e paletes quebrados podem ser vendidos para reciclagem ou reutilizados dentro de outros setores da empresa”.

Para entender melhor o conceito de economia circular, basta compreender que ela tem como inspiração os ciclos da natureza, onde toda matéria orgânica como: plantas, terra, água e alimentos são completamente reaproveitados pelo ambiente. Um exemplo prático disso é o ciclo da água, onde nada se perde ou se descarta, toda água utilizada pode ser retornada ao uso.

A principal vantagem do sistema de economia circular é que o crescimento econômico se forma de maneira renovável, ou seja, evitando novos gastos ou investimentos em produtos: “A Costa Brasil tem uma parceria com o projeto ‘Amazônia em Casa, Floresta em Pé’, que conecta a produtores da região a consumidores do Brasil inteiro para fomentar a economia local, ajudando a manter a floresta em pé! Esse é também um exemplo prático de economia circular”, finaliza Pontes.

Segundo pesquisa Economia Circular na Indústria Brasileira realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) de 2019, existem inúmeras vantagens para empresas fundamentadas no princípio da economia circular. Além do reconhecimento como marca que apoia a conservação ambiental, o desenvolvimento de processos tecnológicos que visam à preservação destacam a empresa por benefícios operacionais de inovação, gerando empregos e crescimento econômico.

