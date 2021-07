Ascenty é líder absoluta do Quadrante de Colocation no Brasil do ISG Provider Lens™ pelo segundo ano consecutivo

São Paulo, SP. 8/7/2021 – Ascenty “oferece data centers de classe mundial nos mais exigentes mercados de São Paulo e Rio de Janeiro” e provê “serviços consistentes”

A Ascenty, empresa com 27 data centers próprios no Brasil, Chile e México, sendo 17 em operação e 10 em construção, foi classificada pelo segundo ano consecutivo como líder absoluta do Quadrante de Serviços de Colocation no Brasil da ISG Provider Lens™. A pesquisa independente de 2021 da Information Services Group (ISG), empresa global de consultoria e pesquisa em tecnologia, ratifica que a Ascenty “oferece data centers de classe mundial nos mais exigentes mercados de São Paulo e Rio de Janeiro” e provê “serviços consistentes” com “altos níveis de satisfação do cliente e sólidas taxas de retenção”.

A categoria de líder no relatório atesta que a Ascenty tem oferta de produtos e serviços altamente atraente, uma posição competitiva muito forte e cumpre todos os requisitos para uma atuação bem-sucedida no mercado. Além disso, reputa à provedora de data centers a condição de formadora de opinião, “impulsionando estrategicamente o mercado” e garantindo “estabilidade e resistência inovadoras”.

“Nosso foco sempre foi e vai continuar sendo o atendimento de excelência aos nossos clientes. Acreditamos que dessa forma o crescimento e o sucesso vêm por consequência. Esse reconhecimento como líderes em Colocation nos deixa muito orgulhosos porque mostra que o trabalho de todo o time Ascenty está sendo reconhecido no mercado”, afirma Roberto Rio Branco, VP de Marketing e Relações Institucionais.

Seguem, na íntegra, trechos do relatório da ISG com análises da atuação geral e das forças da Ascenty, que justificam sua posição de liderança de mercado:

Visão geral:

A Ascenty, uma empresa Digital Realty e Brookfield, possui 27 data centers no Brasil, Chile e México. A rede de fibra óptica de 5.000 km da empresa conecta essas instalações e muitos clientes. A Digital Realty adicionou mais de 290 data centers na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. A empresa atua no Brasil desde 2010, oferecendo a maior área de colocation do país. A Ascenty anunciou planos de expandir ainda mais suas operações na América do Sul.

Pontos fortes:

Plano de crescimento contínuo: A Ascenty investe constantemente para aumentar sua capacidade de infraestrutura. A empresa está construindo sete data centers no Brasil e três no exterior. Desde 2017, já investiu mais de US$ 30 milhões (R$ 150 milhões) para adicionar 1.080 km (670 milhas) de rede de fibra subterrânea para conectar 22 cidades nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Sua rede de fibra proprietária oferece conectividade de data center de “última milha” e conexão direta a cabos subaquáticos para alcance global.

Data centers de classe mundial: Todos os seus data centers cumprem estritamente os padrões globais, incluindo Tier III, TR3 TÜV Rheinland, SOC, ISO 27001, ISO 20000, PCI-DDS, ISO 14001, ISO 37001 e ISO 50001. Todas as instalações são neutras em termos de operadora. O Cloud Connect da Ascenty oferece conectividade de alta velocidade para AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud e Google Cloud Platform.

Níveis de serviço avançados: A Ascenty oferece disponibilidade contratada de até 100% e tempo de resposta de execução de serviço. A Ascenty Internet Connectivity Exchange (AICX) é uma plataforma de serviço que permite aos clientes ajudar os ISPs e clientes corporativos a acessar redes de conteúdo em sua infraestrutura, permitindo conexões privadas e seguras entre o provedor de conteúdo e o cliente.

