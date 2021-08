Terceirização do marketing funciona? Especialista explica como funciona

Atibaia – SP 2/8/2021 –

Para o CCO da agência de marketing digital Go Biz, acionar a terceirização do marketing pode ser vantajoso em diferentes perspectivas.

Que os serviços de marketing são imprescindíveis para uma organização já não é mais uma novidade. A ascensão das redes, a versatilidade do processo de compra e a conexão que as marcas buscam gerar com o público precisam ser apresentadas a ele. E o marketing é o setor responsável por isso. A maneira como ele é coordenado, porém, varia conforme o porte da empresa e o quanto de comunicação ela demanda. Por isso, atualmente, um dos serviços que tem se destacado no mercado é a terceirização do marketing.

Para o CCO da agência de marketing digital Go Biz, acionar a terceirização do marketing pode ser vantajoso em diferentes perspectivas. “De grandes a pequenas empresas, a terceirização pode assumir um papel muito importante. Foi-se o tempo em que esse setor era visto como apenas um custo. Hoje, grande parte das empresas o veem como um importante investimento a ser realizado para conquistar ainda mais autoridade”, afirmou Ricardo Domingues.

O empresário salienta que aos que ainda são resistentes ao acionamento da terceirização do marketing, é importante entender que profissionais focados nas tendências do mercado são capazes de propor ideias inovadoras e que destaquem a empresa perante as demais. “É muito mais que um post em rede social. O nosso trabalho envolve entender os objetivos do cliente e como pretendemos entregar esse resultado esperado a ele. Isso envolve estratégias com as redes sociais sim, mas também com inbound marketing, profissionalização do e-commerce, entre outros serviços”, ponderou.

Muitas empresas imaginam que a terceirização do marketing fará com que o controle do que é publicado seja perdido. O especialista explica que, na verdade, o processo envolve a aprovação do cliente. “Seja com o profissional de marketing de dentro da empresa ou com outro gestor, nós sempre aprovamos o conteúdo. O fluxo é definido cliente a cliente, mas mantemos sempre uma comunicação muito clara para evitar divergências de posicionamentos da marca, uma grande preocupação atual”, disse Domingues.

Aos que estão inseguros sobre o serviço de terceirização do marketing, o CEO da Go Biz orienta que a empresa faça um teste, inicialmente, com parte do serviço. “Repasse para uma empresa de confiança os posts da rede social ou uma campanha pontual. Conforme essa relação for se fortalecendo o leque de tarefas pode se expandir e, então, se consolidar uma parceria”, orientou.

Usufruir da expertise adquirida da agência e se dedicar à contratação de profissionais especialistas estão entre as vantagens da terceirização do marketing. “As agências já têm o zelo de selecionar profissionais especialistas em suas áreas, o que faz com que o serviço entregue esteja amparado no que há de melhor em estratégia e insights do mercado. Ao deixar a responsabilidade do marketing a quem dedica seu dia a dia a isso, as empresas podem focar em seu plano de negócios, aperfeiçoamento do atendimento e até mesmo melhorar o gerenciamento do tempo”, finalizou.

Website: https://www.gobiz.com.br/