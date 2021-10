5 razões porque o contato visual é fundamental nas relações humanas

- Advertisement -

Todos nós já ouvimos o ditado “os olhos são a janela da alma”, e de muitas maneiras isso é verdade. É consenso, em praticamente qualquer sociedade, que estabelecer contato olhos nos olhos é benéfico para qualquer tipo de comunicação, profissional ou pessoal. Apesar disso, algumas pessoas sentem-se desconfortáveis em fazer contato visual devido à timidez ou ansiedade. Conseguir superar essas barreiras é um passo importante para sermos capazes de nos comunicar com mais eficácia.

O contato visual é um tipo de linguagem corporal extremamente importante para a comunicação. Às vezes, nossos olhos falam mais do que palavras vocalizadas. Alguma vez você já organizou um evento em casa para receber amigos para um jogo de cartas? Certamente algum deles, mais preocupado com os sinais que poderia emitir, usou óculos escuros para dissimular o olhar e consequentemente suas emoções. Usamos nossos olhos como uma forma de comunicação o tempo todo. No caso das ações, como no exemplo de jogar baralho com colegas, as atitudes como evitar o contato visual mostram que uma pessoa tem algo a esconder, algo muito comum nos blefes de poker. Até policiais usam essa mesma tática para saber se alguém está mentindo ou não.

Há, pelo menos, cinco boas razões pelas quais o contato visual é fundamental na conversa.

1) Respeito

Em países como os Estados Unidos, o contato visual é fundamental para demostrar e ganhar respeito. Seja conversando com seu chefe no trabalho ou agradecendo sua mãe pelo jantar, o contato visual mostra à outra pessoa que você reconhece a sua importância. Com a chegada do celular em nossas vidas, o olho no olho sofreu um duro golpe e manter os olhos na tela no meio de uma conversa se tornou algo comum. Deixar o celular de lado e manter o contato visual irá diferenciá-lo e realmente mostrar que você está dando ao seu interlocutor toda a sua atenção.

2) Honestidade

Outra particularidade importante do contato visual é que ele está associado à honestidade e a sinceridade. Quando dizemos a verdade, oferecemos contato visual em abundância, pois estamos seguros de que aquilo que dizemos é real. Em contrapartida, as mentiras são muitas vezes ditas evitando o contato visual em um ato inconsciente de rejeitar o que está sendo dito. Exceção feita a mentirosos patológicos ou compulsivos, ninguém se sente confortável ao mentir e olhar nos olhos ao mesmo tempo.

3) Sensação de conexão

Olhar nos olhos é a melhor maneira de compreender uma emoção e se colocar no lugar do próximo. Isso ocorre porque temos “neurônios espelho” que são muito sensíveis às expressões faciais e, o mais importante, ao contato visual. Esse contato é tão poderoso que aumenta a empatia e ajudar a vincular-nos uns aos outros no mesmo estado emocional.

4) Revela pensamentos e sentimentos

Os olhos são tão importantes que há diversas expressões relacionadas a eles e que são de uso comum no dia a dia de qualquer pessoa. “Olhos evasivos”, “olhos bondosos”, “olhos brilhantes”, “olho gordo”, “vidrados” e muito mais. O contato visual também é uma forma poderosa de comunicação simultânea, sem a necessidade de vocalizar qualquer palavra.

5) Confiança

Quando você está se sentindo ansioso ou sem autoconfiança, o contato visual direto pode ser uma proposta assustadora. Mas a verdade é que o contato visual projeta confiança, autoestima e assertividade ao falar. Quanto mais você conseguir olhar para seu público ou para quem quer que esteja falando, mais autoridade e você transmitirá.

Praticar um bom contato visual é uma habilidade essencial para uma comunicação eficaz, mas a maioria das pessoas subestima os benefícios dessa habilidade. Manter contato visual com alguém com quem você está conversando demostra interesse e transmite a mensagem de que “você é importante para mim e estou ouvindo com atenção o que você tem a dizer”. Praticar o contato visual é um dos melhores investimentos a se ter em conta e o melhor de tudo, é que não custa nada.