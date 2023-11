Na manhã da última quarta-feira, 22, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) participaram de uma ação conjunta com a integrantes da Polícia Federal de Sergipe. Com o emprego de cães farejadores, as equipes realizaram buscas por entorpecentes em uma embarcação de Santa Catarina que está atracada no terminal pesqueiro de Aracaju.

De acordo com a CIPCães, a embarcação ancorada na capital está sob investigação da Polícia Federal, que solicitou o apoio da Polícia Militar para comprovar a suspeita de que o barco estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas.

No terminal pesqueiro, os cães farejadores da Polícia Militar foram acionados e sinalizaram positivamente para vestígios de odores residuais de entorpecentes em um dos compartimentos do barco.

Durante a ação, os policiais da CIPCães explicaram que, apesar não terem encontrado drogas, os cães treinados detectaram que houve a passagem de entorpecentes no compartimento superior da embarcação. Nesse sentido, os cães direcionaram a perícia dos policiais federais, que utilizarão métodos adequados para comprovar cientificamente a movimentação de substâncias ilícitas naquele local.

Fonte: Ascom PM/SE