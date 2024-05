Uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana e a Delegacia de Campo do Brito resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas. A ação policial, que ocorreu nessa quinta-feira, 9, aconteceu durante diligências de apuração de uma ocorrência de violência doméstica em Campo do Brito.

De acordo com a delegada Pâmela Guarilha, o fato ocorreu após uma denúncia de violência doméstica. “Em que a vítima foi conduzida à Delegacia Regional de Itabaiana para formalização do pedido de medida protetiva”, contextualizou.

A equipe plantonista solicitou apoio do serviço de local de crime para apuração dos fatos em torno da prática de violência doméstica. “Em uma das diligências, foram localizados aproximadamente 2kg de drogas e dinheiro em uma casa”, acrescentou a delegada Pâmela Guarilha.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.