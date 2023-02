Ação conjunta identifica investigado por homicídios em Itabaiana

Uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana e o 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) resultou na identificação de um homem investigado por homicídios na cidade serrana. A ação policial aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (10), na região central de Itabaiana.

Segundo o delegado Fábio Alan, o investigado foi encontrado após denúncias de tráfico de drogas. Ele já era investigado por dois homicídios. “Nesse último ano, ele teria participado de pelo menos dois homicídios. A função dele era a de atrair a vítima para o local do crime fingindo ser um amigo. Depois o crime era cometido pelo executor”, detalhou.

No momento da abordagem policial, o investigado correu para dentro de uma residência e fez disparo de arma de fogo contra as equipes. No confronto, ele acabou sendo atingido, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na casa, foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e papel laminado.

O tenente-coronel Anselmo, comandante do 3º BPM, ressaltou que a ação conjunta reforça o trabalho de enfrentamento ao tráfico de drogas e os homicídios em Itabaiana. “Essa foi mais uma ação conjunta que resultou na apreensão de entorpecentes com um um envolvido em homicídios. A integração irá continuar na cidade”, finalizou.