Uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Patrulhamento (Getam) resultou na prisão de uma mulher por receptação e na identificação de um suspeito de roubo. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, 15.

Conforme investigação, trata-se do segundo envolvido nos assaltos praticados em uma loja de celulares e em uma mercearia localizada no bairro Santa Mônica, em Itabaiana.

Ele foi reconhecido por vítimas e testemunhas como sendo o autor de um roubo de motocicleta cometido em Macambira e diversos outros praticados em Itabaiana.

Durante a ação policial para prisão, ele foi localizado e reagiu à abordagem policial. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local, foi apreendida arma de fogo e drogas, bem como foram identificadas diversas peças de motos, indicativo de se tratar de imóvel destinado a desmanche de veículos.

Mulher presa

Durante a ação policial, uma mulher foi presa em flagrante pela prática do crime de receptação, por ter adquirido um veículo roubado, que estava em posse do grupo criminoso investigado pelos roubos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do disque-denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante será preservado.