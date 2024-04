Nesta sexta-feira 26, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem por violência doméstica no município de Propriá, região do Baixo São Francisco.

Durante a madrugada, os militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica na Invasão Campo João Alves, em Propriá. Chegando ao local, os policiais foram abordados por um homem, ensanguentado na cabeça, afirmando que foi agredido por populares após ter atacado sua ex-companheira.

Diante da situação, a equipe policial localizou a vítima alegando que estava na casa do seu irmão, quando foi agredida por seu ex-companheiro. A mulher tentou fugir mas foi perseguida e golpeada com socos no rosto e arranhões, sendo socorrida por populares que presenciaram a ação.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital de Itabaiana para atendimento médico e, posteriormente, o caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE