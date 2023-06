Uma ação conjunta entre o Departamento de Narcóticos, Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista (BA) resultou no cumprimento do mandado de prisão de um homem que estava foragido da Bahia pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos materiais utilizados em possíveis golpes. A ação policial ocorreu nesta terça-feira (27), na Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, durante as buscas feitas no local onde o investigado foi encontrado foram identificados indícios de crimes patrimoniais e de falsidade ideológica. “Então, com a prisão foi apreendido, em posse do do suspeito, três computadores, aproximadamente 25 cédulas de identidade com características de falsidade, dados cadastrais, celulares e 250 chips telefônicos possivelmente utilizados para golpe”, citou.

Ainda conforme Rafael Kaufer, além do tráfico de drogas, o investigado também pode estar envolvido com o estelionato. “Na residência do investigado, foi encontrado um vasto material muito comum de ser utilizado para aplicar golpes. Então todo esse material apreendido é comumente utilizado de golpes, e as vítimas possivelmente serão identificadas. As investigações seguirão pelo Depatri”, acrescentou.

Rafael Kaufer mencionou ainda que o investigado estava em Sergipe desde fevereiro deste ano. “Ele trouxe toda a família. Ele é natural do estado de Mato Grosso, mas residia em Vitória da Conquista (BA) e estava foragido por crimes de tráfico de drogas praticados no interior da Bahia”, finalizou o delegado do Denarc que ressaltou que as investigações terão continuidade junto ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).