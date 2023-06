Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 28 anos suspeito de tráfico de drogas no conjunto Albano Franco, conhecido como “Serra”, na cidade de São Domingos. Drogas foram apreendidas. O fato ocorreu nessa terça-feira (30).

Segundo as informações policiais, a Polícia Civil recebeu a comunicação de que estaria ocorrendo a venda de entorpecentes em uma residência da localidade. Após verificação preliminar, os policiais constataram a movimentação atípica na frente do imóvel.

Diante do fato, foi solicitado apoio da Polícia Militar. Ao chegar no endereço, as equipes visualizaram dois homens fazendo uso de drogas. Em abordagem, o dono da residência confirmou a existência de mais drogas no local.

Como resultado da ação policial, diversas pedras de crack foram apreendidas. Um homem, que já foi preso anteriormente por roubo, foi conduzido à delegacia para registro da detenção em flagrante por tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).