Policiais civis da Delegacia de Simão Dias, com apoio da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), prenderam em flagrante um suspeito por tentativa de homicídio. O crime foi praticado na tarde da segunda-feira, 7, na zona rural da cidade de Simão Dias. A prisão ocorreu na nessa terça-feira, 8, no município simão-diense.

Segundo informações da polícia, um homem de 33 anos, teria entrado na residência de uma mulher, atingido-a com golpes de madeira e de faca, tentando cometer o homicídio. A vítima conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda, momento em que o agressor fugiu do local.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça, além de lesões nas mãos, evidenciando uma reação de autodefesa. Posteriormente, ela foi conduzida ao hospital, onde recebeu os cuidados médicos necessários.

Após tomar conhecimento do fato, investigadores se deslocaram até o local no intuito de apurar o ocorrido. Durante as diligências preliminares, os policiais conseguiram identificar o suspeito e, em colaboração com os policiais militares da 4ª CIPM, eles seguiram em busca do homem.

O suspeito foi localizado e preso nessa terça-feira, 8, após ter passado a noite escondido em uma área de mata. Os objetos utilizados pelo agressor foram apreendidos pela equipe policial.

Na delegacia, tanto a vítima quanto algumas testemunhas foram ouvidas. Com base nos depoimentos e na confissão do suspeito, um auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio foi lavrado.

O investigado foi encaminhado à audiência de custódia e está à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais.