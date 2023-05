Policias civis das Delegacias de Rosário do Catete, Japaratuba e Pirambu, com o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Rosário do Catete, prendem suspeito de 33 anos, por tráfico de drogas e cumprem mandado de prisão por crime enquadrado na Lei Maria da Penha. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 17, em Rosário do Catete.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem era foragido da Justiça desde o ano de 2022, por crime ocorrido no âmbito da Lei Maria da Penha, além dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal, praticados contra sua companheira, em 2019, na capital.

Após diligências, o suspeito, que também era investigado pela Polícia Civil de Rosário do Catete por tráfico de drogas, foi localizado e apreendido, na tarde de hoje, em Rosário, com 27 pedras de substâncias semelhantes a crack. O preso foi encaminhado à delegacia local, onde encontra-se à disposição da Justiça.