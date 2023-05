Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar prenderam em flagrante três suspeitos de homicídio praticado na cidade de Poço Verde. Dos presos, dois são executores e uma mulher foi responsável pelo pagamento do crime. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (14).

De acordo com o delegado Cláudio Feitoza, após o homicídio, as equipes foram informadas sobre o caso. “Logo em seguida, foram iniciadas as diligências. Os policiais seguiram em direção a Simão Dias e fizeram o bloqueio, prendendo os executores do crime”, detalhou.

“Depois, tivemos a informação de que mais um integrante estaria na cidade de Malhador e entramos em contato com os delegados Mirna Mota e Fábio Alan, que diligenciaram até a casa do suspeito, de onde ele conseguiu fugir, deixando o celular, duas armas e um colete”, complementou.

O capitão Williams Lima, comandante da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), explicou que diante da comunicação do fato, a ação conjunta foi deflagrada. “Iniciamos as buscas em direção à cidade de Simão Dias e, por volta das 12h, o carro foi interceptado, onde os suspeitos foram detidos”, comentou.

A mandante do crime foi a ex-esposa do homem vítima do crime. “A motivação teria sido ameaças feitas pela vítima contra ela. Então, ela contratou os autores do crime”, revelou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). Os casos de flagrante podem ser encaminhados ao telefone 190, da Polícia Militar.