Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe e a Polícia Civil de Pernambuco resultou na recuperação de seis celulares furtados em Lagarto e Aracaju. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15.

Após o registro de furtos de celulares no Lagarto Folia e no Festival da Mandioca, as equipes iniciaram as diligências para recuperação dos aparelhos furtados.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, a Divisão de Crimes Patrimoniais de Lagarto fez diligências para recuperar os aparelhos furtados, que foram localizados nas cidades pernambucanas de Garanhuns, Terezinha e Bom Conselho.

Com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, foram recuperados seis celulares da marca Apple, avaliados em R$ 50 mil. Dos aparelhos, um deles havia sido furtado em Aracaju e outros cinco em Lagarto.

Os aparelhos recuperados já foram entregues às vítimas.