Policiais civis e militares do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Japoatã cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito de uma tentativa de homicídio. A detenção foi registrada na manhã desta quinta-feira, 20, em Japoatã.

De acordo com o delegado Paulo Nunes, que está à frente do caso, o investigado, que alegou sofrer de problemas mentais, teve um desentendimento com um comerciante, em janeiro de 2022, na cidade de Japoatã. Durante o ocorrido, o suspeito causou uma lesão por arma branca na região do pescoço do empresário.

Após o fato, o autor mudou de região, só retornando recentemente. A Polícia Civil recebeu informações sobre a localização do suspeito e, com a equipe da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão por tentativa de homicídio contra o foragido nesta quarta, em Japoatã. Após a ação policial, o homem foi apresentado ao Poder Judiciário.

Informações sobre delitos na região de Japoatã podem ser passadas à Polícia Civil de forma anônima, através do Disque-Denúncia, no número 181.