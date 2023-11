As Polícias Civil e Militar divulgou nesta terça-feira, 31, a prisão em flagrante do homem suspeito de incendiar a casa dos pais, no município de Carira. O autor já respondeu por delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Segundo os primeiros levantamentos, os pais do investigado tinham saído do imóvel por conta do comportamento agressivo do filho, que é usuário de droga. Após a saída do casal, o suspeito ateou fogo na residência e ainda pegou uma arma branca e foi atrás de seu irmão, para ameaçá-lo.

Em meio aos crimes, as polícias foram acionadas e flagraram a ação delituosa, prendendo o homem em flagrante e conduzindo-o à Delegacia de Carira.

O autor já respondeu por delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e, quando era adolescente, por ato infracional semelhante ao crime de tentativa de homicídio. Após a prisão relativa ao incêndio, o jovem foi encaminhado à delegacia local, sendo apresentado em audiência de custódia, quando foi decretada a sua prisão preventiva.

Ainda segundo informações policiais, a população de Carira se sensibilizou com o pai do autor, que é pedreiro, e vai ajudar na reconstrução da casa.