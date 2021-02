“As rodovias sergipanas estão um caos”, diz deputado Dr. Samuel

Buracos, falta de recapeamento e sinalização tem tornado o ir e vir dos sergipanos ainda mais complicado. Quem precisa utilizar as rodovias tem encontrado diversas dificuldades. Em busca de melhorias para as estradas, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) apresentou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) duas indicações ao Governo do Estado para recuperar a malha asfáltica.

Na primeira indicação, o parlamentar pede a reestruturação da malha asfáltica da Rodovia SE-204, que liga os municípios de Brejo Grande a Neópolis. Segundo Dr. Samuel, é preciso oferecer conforto, mobilidade e segurança. “Tenho recebido diversos depoimentos de moradores dessa região, eles relatam que os pneus furam, os carros atolam e ficam danificados. Além de tudo isso, se sentem inseguros. Falta sinalização e iluminação, com isso, as rodovias ficam ainda mais perigosas. As estradas estão horríveis. Um verdadeiro caos”, afirmou.

Na indicação de número 03/2021, Dr. Samuel pede a recuperação da rodovia SE-175, que liga os municípios de Nossa Senhora da Glória e Gararu. “Segundo moradores, a situação precária das estradas se arrasta por mais de 40 anos. Belivaldo Chagas precisa entender que a falta de estrutura da rodovia dificulta a sobrevivência das pessoas que moram na região, que sofrem diariamente com o difícil acesso, seja de carro pessoal, de transporte público, transporte escolar ou serviços de urgência e emergência”, pontuou.

Dr. Samuel fez um apelo ao Governo para que atenda as indicações apresentadas. “Em respeito aos moradores, solicitamos mais uma vez que esses trechos sejam asfaltados com toda infraestrutura para que ofereça mais conforto, mobilidade e segurança à população. Torço e peço para que o governador e o presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), Carlos Alberto, atendam meu pedido em nome da população sergipana”, finalizou.

Por Assessoria