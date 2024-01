Foi preso o homem investigado como autor do homicídio que vitimou um idoso no ano de 2021 no município de Canindé de São Francisco. A vítima foi morta após cobrar pela execução de um serviço que já havia sido pago, mas não tinha sido realizado em sua propriedade rural. A prisão ocorreu em Maravilha (AL). A informação foi divulgada nesta terça-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, os depoimentos tomados no inquérito policial denotam que a vítima teria contratado o autor do crime para que realizasse alguns serviços em sua propriedade rural. Ocorre que o autor recebeu o pagamento adiantado – R$ 120,00 – e não realizou o serviço.

A vítima então, ao cobrar do autor o serviço, foi agredida e morta com pauladas na região da cabeça. O idoso chegou a ser socorrido com vida, mas após dias de internação na capital sergipana, veio a óbito.

Desde o dia dos fatos o autor havia fugido do município. Após investigações e com a decisão judicial de prisão, o investigado foi preso e já se encontra à disposição da Justiça.