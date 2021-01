Avenida Niemeyer será fechada em determinados horários para limpeza

A Avenida Niemeyer, que liga os bairros do Leblon a São Conrado, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, ficará interditada em determinados horários para limpeza da encosta de hoje (14) até o dia 22. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a ação é preventiva e ocorrerá sempre que os técnicos identificarem necessidade.

Nos dias 14, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro, a interdição será das 22h às 5h. Já nos dias 16, 17 e 20 de janeiro, o fechamento será mais cedo, das 9h às 17h.

O entrada e saída de moradores da Avenida Niemeyer, no trecho compreendido entre as edificações de números 550 e 101, será realizado pelo bairro de São Conrado, via Avenida Prefeito Mendes de Morais, pelas seguintes vias principais e suas adjacentes: Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, Túnel Zuzu Angel, Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell e Avenida Prefeito Mendes de Morais.

Disputa judicial

Na terça-feira (12), o​​ presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, indeferiu um novo pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para interditar a Avenida Niemeyer.

A avenida foi interditada no dia 27 de maio de 2019, quando o Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ) determinou seu fechamento após um temporal que atingiu a cidade e provocou deslizamentos de terra na via. Em fevereiro do mesmo ano, outro temporal já havia causado deslizamentos e a morte de duas pessoas na Niemeyer, soterradas dentro de um ônibus que foi atingido por uma árvore que desceu da encosta.

Em junho de 2019, a Justiça manteve o fechamento, em decisão de segunda instância. Em fevereiro de 2020, a prefeitura recorreu ao STJ pedindo a reabertura da via e obteve decisão favorável no dia 10 de março, após a municipalidade informar ter investido R$ 34 milhões em 56 intervenções ao longo da Avenida Niemeyer até dezembro de 2019.

No dia 20 de março de 2020, o MPRJ recorreu ao STJ, pedindo mais uma vez o fechamento, mas não foi atendido. Recentemente, o MPRJ voltou a alertar para a existência de perigo real à vida das pessoas que circulam pelo local, por conta de um novo deslizamento ocorrido no fim do mês de dezembro do ano passado.