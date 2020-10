Bolsonaro anuncia construção de aeroporto e de moradias no Maranhão

Em visita à cidade de Imperatriz, no oeste do Maranhão, a cerca de 800 quilômetros da capital São Luís, o presidente Jair Bolsonaro participou de solenidade para o anúncio da retomada da construção de 218 moradias rurais no estado e o início da elaboração do projeto do Aeroporto Regional de Balsas, no sul do estado.

As moradias rurais serão construídas em Setubinha (39 unidades), Maranhãozinho (49), São Luís (80) e Bacabal (50). Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 870 pessoas serão beneficiadas.

A elaboração do projeto do aeroporto deverá levar 15 meses e custar R$ 1,7 milhão, recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A visita do presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Fábio Faria (Comunicações), também serviu para a inauguração de mais um ponto de internet ilimitada no Maranhão. A iniciativa faz parte do programa Wi-Fi na Praça.

Segundo o Ministério da Comunicações, em todo o estado, foram instaladas 1.297 antenas de conexão por satélite. Nove de cada dez antenas são fixadas em escolas públicas. Também recebem o equipamento unidades de saúde e de segurança pública, aldeias indígenas e espaços comunitários de inclusão digital.

O presidente também entregou duas patrulhas agrícolas a associações de produtores rurais das cidades de Feira Nova e Balsas.