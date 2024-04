A Delegacia de Ribeirópolis registrou na tarde dessa segunda-feira, 22, a prisão do suspeito envolvido na morte de um casal em 22 janeiro de 2023, no povoado Fazendinha, zona rural de Ribeirópolis. As investigações mostraram que o crime foi executado por um ex-presidiário e motivado por ciúmes.

O homem detido nessa terça estava foragido da Justiça e foi detido ao se apresentar na delegacia, sendo assim cumprido o mandado de prisão. De acordo com o delegado Gregório Bezerra, que conduziu as investigações sobre as mortes de Silvânia Santana e Marcos do Nascimento e a tentativa de homicídio de uma mulher que estava com o casal, o investigado confessou o envolvimento no caso.

“Durante o seu interrogatório, ele confessou a sua participação no crime, informando que o seu primo foi quem executou as vítimas. Ele também informou que a motivação do crime foi que, enquanto o seu primo estava preso, a sua companheira teria tido um caso com a vítima, Marcos Nascimento, e esse, após sair da cadeia, para se vingar, ele ceifou a vida de Marcos. Como Marcos estava namorando com Silvânia, a cabeleireira e manicure residente do município de Ribeirópolis, ele também assassinou Silvânia”, citou o delegado Gregório Bezerra.

Ainda na confissão, o investigado disse ter pedido ao executor dos delitos que não matasse as mulheres que estavam com Marcos, pois elas nada tinham a ver com a situação. Mesmo assim, o homem, Alisson Santos Silva, tirou a vida de Silvânia com golpes de faca e efetuou dois disparos na amiga dela, que conseguiu fugir do local.

Segundo a Polícia Civil, Alisson, que já cumpriu pena por outro duplo homicídio, foi identificado em meio ao inquérito policial instaurado para elucidar as mortes de Silvânia e Marcos, mas acabou vindo a óbito durante o cumprimento de mandado de prisão, na Operação Regresso, no último dia 16, no município de Ribeirópolis.

Com a prisão ocorrida na segunda, o crime foi elucidado. O homem detido está à disposição da Justiça. “A Polícia Civil reforça o seu compromisso com a segurança da população sergipana e pede para que, em conhecimento de crimes, disque 181. A sua denúncia pode ser feita de forma anônima, sendo mantido o total sigilo”, completou o delegado.