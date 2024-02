Situado no Alto Sertão Sergipano, o Município de Monte Alegre de Sergipe, que possui cerca de 15 mil habitantes, é alvo de Inquérito Civil nº 72.23.01.0102, que investiga possível contratação superfaturada de banda para apresentação em evento festivo. O Ministério Público de Sergipe (MP/SE) transformou a Notícia de Fato em Inquérito Civil no final do ano passado.

A investigação surgiu a partir das Manifestações nº 44.398 e de nº 44.227. A Manifestação nº 44398, realizada de forma anônima, foi cadastrada no dia 4 de julho de 2023, na Ouvidoria do MP e encaminhada para a 1ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória, para investigar os critérios de distribuição de verba referentes à Lei Paulo Gustavo. Na denúncia, consta que um dos beneficiados é o artista Maciel Valente, que aparece como sobrinho do esposo da prefeita Marinez Silva Pereira Lino, conhecida por Nena, o secretário municipal Geral de Monte Alegre de Sergipe, José Luciano Lino.

Na Manifestação nº 44.227, cadastrada em 28 de junho de 2023, de forma nominal (porém o nome foi mantido em sigilo no portal do MP), consta a denúncia que contesta o valor da contratação do artista Maciel Valente equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Segundo o denunciante, em outros municípios, o artista foi contratado por R$ 60 mil, como ocorreu em Maragogi/AL. Em Lagoa da Canoa/AL, o artista foi contratado por R$ 18 mil. Em Jundiá/AL, o valor da contratação foi equivalente a R$ 65 mil.

No dia 7 de fevereiro de 2024, a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Distrito Judiciário de Monte Alegre de Sergipe, expediu ofício para averiguar os valores empenhados na contratação do mesmo artista, Maciel Valente, nos municípios baianos de Rio de Contas, Santa Maria da Vitória, São José da Vitória, Souto Soares, Rodelas, Barro Alto e Ourolândia. A investigação continua em andamento, sendo que a última manifestação registrada no sistema do Ministério Público, ocorreu no dia 19 de fevereiro, com a resposta oficial da Prefeitura do Município de Barro Alto/BA, que informou que o artista Maciel Valente se apresentou no dia 27 de junho de 2023, no Povoado Formosa, porém a contratação foi efetuada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia.

A REDAÇÃO tentou ouvir a versão da Prefeitura de Monte Alegre de Sergipe, administrada pela prefeita Nena de Luciano, porém o número disponível no site oficial (79) 99629-7036, não está apto a receber chamadas telefônicas.

Por Keizer Santos