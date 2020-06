Caixa paga segunda parcela do auxílio para os nascidos em agosto nesta segunda-feira 08/06

A Caixa libera nesta segunda-feira (8) o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os nascidos em agosto, que se cadastraram pelo site do banco ou pelo aplicativo. De acordo com o site Extra, os beneficiários do programa podem sacar o dinheiro nas agências bancárias.

O auxílio que havia sido antecipado para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem, só podia ser usado para fazer pagamentos de contas e boletos de água, luz, telefone e cartões de crédito.