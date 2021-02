Caixa Tem vai liberar empréstimo para quem recebe Bolsa Família e auxílio emergencial?

A Caixa Econômica Federal anunciou que oferecerá mais serviços por meio do aplicativo Caixa Tem. Além de pagar benefícios como assistência emergencial, Bolsa Família e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o banco deve conceder empréstimos a cerca de 67 milhões de pessoas a partir de março.

De acordo com o presidente da agência, Pedro Guimarães, o crédito permitirá aos clientes cobrar até 1.000 reais de pessoas de baixa renda com taxas de juros e juros inferiores às praticadas pelo mercado.

O gerente explica que a maioria das pessoas cadastradas na Poupança Social Digital operada pela Caixa Tem não tem vínculo com o banco, portanto, o objetivo do banco de atender mais por meio do aplicativo é o atendimento à população.

Disse ainda que a concretização das linhas de crédito através do aplicativo permitirá que mais brasileiros se inscrevam em empréstimos para o desenvolvimento de seus próprios negócios, por exemplo, é um movimento positivo para o mercado porque significa que nesse período haverá novos recursos. A pandemia.

Empréstimo do Caixa Tem para quem quer ter casa própria

A Caixa anunciou ainda que vai abrir o negócio de microfinanças (​Serviços financeiros adequados e sustentáveis para qualquer empreendedor brasileiro que possibilitam sua independência financeira) Caixa Tem para os novos conjuntos habitacionais Casa Verde e Amarela para aquisição de habitação própria. Para abrir a linha, o banco central deve aprovar a inscrição como banco digital.

Guimarães disse que, inicialmente, o aplicativo deve fornecer microcrédito a cerca de 10 milhões de pessoas. Segundo ele, 85% do crédito imobiliário atualmente concedido pela Caixa é realizado por meio de correspondentes da agência, como loterias e correspondentes bancários que atuam em áreas onde não há agências. Assim, a prestação de serviços por meio desse aplicativo tem como objetivo ampliar a cobertura da Caixa em todo o Brasil.