Uma mulher, após o filho ser baleado, está preocupada e diz estar sendo ameaçada e pretende se mudar para preservar a vida do filho, já que o ex-companheiro da atual namorada do filho, não conforma com a separação.

O caso foi registrado no município de Capela, no último dia 31 de dezembro, quando um jovem foi atingido por um tiro nas nádegas, e que teria sido disparado pelo ex-namorado da sua atual namorada.

As informações passadas pela mãe do jovem são de que ele que teve que ser encaminhado às pressas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde foi atendido e liberado em seguida.









Em tom desabafo, a mãe conta que terá que deixar a residência. Segundo a mãe, o tiro teria sido disparado por volta de zero hora do dia 31, por um jovem menor de idade a pedido do irmão, que é maior.

Ainda segundo os familiares, o caso foi registrado na delegacia do município, porém até o momento o acusado da tentativa de homicídio continua solto.

Com informações dos radialistas Sandoval Noticias e Jailton Santana, no programa Jornal da Vida