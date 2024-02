Uma carabina 9mm com quatro munições foi apreendida durante uma ação policial que resultou na prisão em flagrante de um suspeito de tráfico de drogas. Além da arma de fogo, também foram encontrados 650g de maconha. A ação policial foi desencadeada pelo Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju, nessa quarta-feira, 21.

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam rondas pela região do final de linha do bairro quando foram informadas por populares de que um homem estaria consumindo e vendendo drogas na residência em que morava.

Diante da denúncia, os policiais localizaram a casa e o suspeito. No local, ele estava fumando um cigarro de maconha. Em abordagem, outros suspeitos foram encontrados no imóvel.

No procedimento policial, o suspeito denunciando por populares confirmou que havia mais drogas no imóvel. Ao tentar localizar a droga, os policiais perceberam uma embalagem plástica em meio à vegetação.

Após localizar um tablete de maconha, as equipes foram até o terreno vizinho e identificaram que na embalagem plástica havia uma carabina 9mm, com quatro munições.

Diante do flagrante, a ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes para as providências cabíveis ao caso.