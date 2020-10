Como o hambúrguer surgiu?

Um lanche com hambúrguer 90g e outros complementos, como mussarela, bacon e outros, é o favorito de muitas pessoas. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Gastronomia, nos últimos anos, o consumo de hambúrguer cresceu 575% no Brasil.

Apesar de ser um grande número, ele não é de se assustar, considerando que o hambúrguer tem se popularizado mais a cada dia, não somente em fast foods, mas também em grandes restaurantes com versões gourmet.

Pensando nisso, e como o lanche feito com hambúrguer bovino brasa e outros complementos é muito presente na dieta das pessoas, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre a história do hambúrguer. Confira.

Origem do hambúrguer

Existem indícios de que o hambúrguer foi criado nos Estados Unidos por imigrantes alemães, que embarcaram no porto de Hamburgo — nome que tem muita semelhança com “hambúrguer”.

Porém, antes disso, os ingredientes indispensáveis para compor o lanche já tinham sido criados, como a carne moída utilizada para fazer o hambúrguer, que foi criada no século XVII, quando tribos nômades da Ásia Ocidental, conhecidas como Tártaros.

Com a junção desses ingredientes, o lanche que atualmente é feito em massa, podendo ser feito inclusive em residências com uma caixa de hambúrguer brasa e outros ingredientes, foi criado.

Foi em 1904, na feira mundial Saint Louis realizada nos Estados Unidos, que o hambúrguer foi oficialmente apresentado ao público americano e mais para frente, se tornou um grande símbolo do país.

Evolução do hambúrguer

O hambúrguer foi criado para suprir as necessidades dos consumidores na época — na qual as pessoas estavam com menos tempo livre para fazer o preparo de alimentos, principalmente por conta do avanço da industrialização nos Estados Unidos.

Essas receitas, como o hambúrguer, que são fáceis e de rápido preparo, são conhecidas como fast food, tipo de alimento muito consumido no Brasil e em vários lugares do mundo.

Com o passar do ano e a popularização do hambúrguer, a variedade dos recheios aumentou consideravelmente, assim, as grandes redes de fast food conseguem agradar uma quantidade maior de clientes.

Esses lanches e outros acompanhamentos, como a batata frita, são geralmente feitos com óleo de soja, sendo prejudiciais à saúde se consumidos regularmente.

O hambúrguer nos dias atuais

Nos dias atuais, o hambúrguer é vendido em muitos restaurantes, principalmente em franquias espalhadas através de todo o mundo. Essas franquias contam com o fornecimento de carne bovina no atacado, para que esses lanches possam ser feitos em grande quantidade e de forma rápida.

A maior tendência atualmente, é a procura por lanches mais elaborados e com um sabor de maior qualidade, como é o caso do hambúrguer gourmet, preparado por restaurantes que contam com uma distribuidora de carnes de qualidade, e possuem os melhores ingredientes do mercado.

Assim como quando foi criado, o hambúrguer continua conquistando paladares e se aperfeiçoando com diferentes ingredientes todos os anos!