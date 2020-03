As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até ás 8h desta segunda-feira (23), 1.620 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal.

O país contabiliza 25 mortes, 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Em Sergipe foram detectados 10 casos, 07 em Aracaju, 02 em Propriá e um em Nossa Senhora da Glória.