O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atuou nessa quinta-feira (4) no resgate de dois corpos, ambos do sexo masculino, vítimas de afogamento. Um deles foi no rio São Francisco, município de Neópolis, e outro em um tanque no município de Nossa Senhora da Glória. No ano de 2022, o Corpo de Bombeiros registrou 25 óbitos por afogamentos. Neste ano de 2023, já foram registrados 17.

Uma equipe de mergulho foi encaminhada ao município de Neópolis por volta das 9 horas, junto com a guarnição do quartel de Propriá. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por familiares, o homem morava na cidade e há alguns dias foi visto tomando banho no rio São Francisco. “Um pescador nos indicou o local exato do corpo. Realizamos o resgate e transporte até a prainha do povoado Saúde, onde o corpo da vítima ficou sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML)”, afirmou o sargento Pablo Emanuel.

Já por volta das 11h30 do mesmo dia, a equipe de mergulho foi acionada para outra ocorrência em um tanque no município de Nossa Senhora da Glória. “Segundo informações coletadas no local, a vítima, um senhor de 70 anos, mergulhou em um tanque quando teve um mal súbito e se afogou”, informou o major Márcio Caldas.

Fonte: Ascom/CBMSE