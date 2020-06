Covid- 19: Bebê de quatro meses recebe alta da CTI Pediátrica para Enfermaria do Huse

Com apenas quatro meses de vida, o pequeno H.A.S.B, residente no município sergipano de Riachuelo, teve alta do Centro de Terapia Intensiva.

(CTI) pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), na última sexta-feira (29), para a Enfermaria Paz, localizada na pediatria do hospital. A criança que chegou ao Huse no dia 4 de maio, apresentou um quadro de infecção e pneumonia precisando ficar internada para cuidados intensivos. Depois de testada, a criança foi positivada para a Covid-19 e a partir daí os cuidados aumentaram.

“Essa é a primeira alta da CTI Pediátrica para a enfermaria. A Ala específica para crianças com Covid-19 já está em fase de conclusão na pediatria. Como o bebê já tem mais de 21 dias de sintomas, ele está com todo o cuidado em um leito separado de outros pacientes. Ele está evoluindo muito bem e agora é só melhorar a questão da sucção para receber alta para casa. Estamos muito felizes com a recuperação dele. Muito orgulho de toda a equipe, pois sabemos do esforço de cada um nessa batalha”, declarou a enfermeira e gerente da CTI Pediátrica do Huse, Karilene Carvalho.

Para a dona de casa e mãe do bebê, Yasmim da Silva, 21, foi uma vitória ver a recuperação do filho. “A gente vê tantos casos na televisão e fica assustado com tanta informação, só tenho que agradecer meu filho estar bem e em breve vai poder voltar para casa. Os médicos vão retirar a sonda e iniciar um método para ele começar a sugar a alimentação e depois disso ele receberá alta pra casa”, comemora a mãe da criança.

