Policiais do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) prendem suspeito de 28 anos, por tráfico de drogas, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 23.

Após receber denúncia anônima sobre um homem que comercializava drogas nas imediações de uma escola situada na Praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, equipes do Denarc saíram em diligência e flagraram o suspeito, portando um saco plástico, contendo várias trouxinhas de maconha e uma porção de crack. Ele foi preso em flagrante por tráfico.

O autor, que segundo levantamentos da polícia, já cumpriu pena por roubo, foi encaminhado ao Denarc e autuado em flagrante delito. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

O Departamento de Investigação de Narcóticos reforça a importância do repasse de informações e denúncias por meio do telefone 181. A ligação é gratuita e o sigilo do denunciante é garantido.