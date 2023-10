Cerca de duas toneladas de drogas foram incineradas pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) na manhã desta sexta-feira, 27. Os entorpecentes foram apreendidos em ações e operações das forças de segurança pública de Sergipe. Esta já é a segunda incineração feita pelo Denarc apenas neste ano e ocorreu em Pacatuba.

Segundo a delegada Andrezza Cavalcante, do Denarc, o material incinerado era composto de diversas substâncias ilícitas. “A maior parte da droga incinerada trata-se de maconha, mas também há cocaína, crack e diversos outros tipos de drogas. Essa é a segunda incineração feita neste ano”, detalhou.

Ainda de acordo com a delegada, a incineração dos entorpecentes ocorreu mediante autorização judicial. “E nós convidamos o Ministério Público, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Meio Ambiente para acompanhar todo o processo de incineração”, acrescentou Andrezza Cavalcante.

Denúncia

A incineração que aconteceu nesta sexta-feira é fruto da identificação de ações e operações policiais de combate ao tráfico de drogas. “Em julho, tivemos outra incineração com aproximadamente duas toneladas de drogas. Isso demonstra o quanto as forças de segurança têm combatido o tráfico de drogas”, ressaltou a delegada.

Para intensificar o trabalho de identificação da prática do crime de tráfico de drogas, a Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre suspeitos da prática criminosa sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.