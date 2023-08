Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem de 19 anos investigado pelo homicídio de um adolescente de 17. O crime ocorreu em 27 de fevereiro de 2022, no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, em Aracaju. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (1º), também na mesma localidade do crime.

De acordo com as informações policiais, na segunda-feira (31), outro investigado pelo mesmo crime, de 21 anos, foi preso no bairro Santa Maria, em abordagem feita pela Polícia Militar.

Conforme a investigação, na data do crime, ocorreu uma uma festa no bairro, e os autores foram vistos usando drogas junto com a vítima, que teria se envolvido com a ex-namorada de um traficante tido como líder de uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios e roubos.

Ainda segundo a apuração policial, o homem de 19 anos preso nesta terça-feira já havia sido preso anteriormente pela prática de roubo majorado. Ele foi preso e encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), de onde será encaminhado ao sistema prisional.