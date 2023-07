Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito por homicídio, que vitimou Leonardo Ferreira dos Santos, no ano de 2019, no loteamento Zenza, Povoado Areia Branca, em Aracaju. A detenção ocorreu nesta segunda-feira, 17, na capital.

De acordo com informações da polícia, três suspeitos teriam praticado o crime contra a vítima de 30 anos, quando ela estava dentro de sua residência, e foi supreendida por disparos de arma de fogo. Dois deles foram presos no dia 23 de março deste ano.

Após serem realizadas diligências em busca do terceiro suspeito, ele foi localizado, sendo cumprido o mandado de prisão preventiva. O detido encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que, qualquer informação sobre crimes ou indivíduos procurados pela Justiça, pode ser encaminhada através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.