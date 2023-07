Na última sexta-feira, dia 07 de Julho, aconteceu na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, a Assembleia Geral Ordinária do Atlético Gloriense.

Na oportunidade, o presidente Gabino Barros fez um balanço dos três anos de mandato, que julgou bastante positivo. Além disso foi apresentada a prestação de contas do ano de 2023, com todas as receitas e despesas do referente ano.

Foram convidados para o evento todos os Sócios do clube, além da imprensa e a população em geral. Na Assembleia foi apresentada o modelo de eleição e os Sócios com direito a voto no pleito.

Foram nomeados Sócios Honorários do Clube, pelos serviços prestados, Fágner Moura e Janderson Paixão, atuais membros da Diretoria, além do Advogado do Clube, Dr. Wesley. Também foram nomeados os grandes apoiadores do Clube Sérgio Oliveira e Chico do Correio, além do Desportista Tailson.

Ao todo, 51 pessoas tem direito de votar e ser votado para os cargos diretivos da Associação Desportiva Atlético Gloriense.

Também na Assembleia foi registrada a Chapa 1 que concorrerá a Eleição da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal. Encabeçada por Mário do Ponto Banese, a chapa tem como candidato a vice-presidente Oderlan Santiago e vice-presidente financeiro Carlinhos. Além dos Conselhos de Administração e Fiscal, compostos por Vieira Neto, Adauto Góis, Rodrigo Quaresma, Normando Vieira, Luiz Carlos e Aumiro.

Até o momento só foi registrada essa chapa. A eleição acontece nesta quarta-feira, dia 12 de Julho, a partir das 19h00, na Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora da Glória. Os eleitos comandarão o Atlético Gloriense nos próximos três anos e têm uma grande responsabilidade, pois além do Campeonato Sergipano de 2024, têm a Copa São Paulo de Futebol Júnior no Calendário.