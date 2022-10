Recebemos em nossa redação que na madrugada deste domingo (30), um homem foi preso no Santa Maria (Aracaju), zona Sul da capital.

De acordo com a Polícia Militar, estava em posse do homem a quantia de R$23 mil. As cédulas estavam distribuídas em 200, 100 e 50 reais.

Vários materiais de campanha de um candidato foram encontrados dentro do carro do suspeito durante o flagrante. O caso foi encaminhado à polícia federal.