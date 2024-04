Se as eleições fossem realizadas hoje, Acrísio Pereira conquistaria a prefeitura do município de Monte Alegre de Sergipe, com 51,26% dos votos válidos, de acordo com pesquisa do instituto W1 WEBTV. Os resultados, registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SE-03991/2024, foram obtidos em um levantamento realizado entre os dias 25 e 27 de março de 2024.

A pesquisa revelou um cenário favorável para Acrísio Pereira, que liderou tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado. No cenário espontâneo, Acrísio obteve 33,6% das intenções de voto, seguido por Evandro Silva, com 24,1%, e a atual prefeita Nena, que não pode concorrer devido a já estar em seu segundo mandato, com 12,0%.

Votos nulos ou brancos somaram 3,4%, enquanto 25,4% dos entrevistados se declararam indecisos, e 1,5% mencionaram outros nomes.

No cenário estimulado, Acrísio manteve sua dianteira com 45,7% das intenções de voto, seguido de perto por Evandro, com 43,6%. Os votos brancos, nulos e a parcela de eleitores indecisos somaram 10,7%.

Uma característica marcante dessa eleição é a polarização entre os dois principais candidatos, refletida também na avaliação da rejeição.

Quando os entrevistados foram questionados sobre em qual dos dois candidatos “NÃO VOTARIAM DE JEITO NENHUM”, tanto Acrísio quanto Evandro obtiveram rejeições semelhantes, com 37,2% e 37,3%, respectivamente.

A parcela de eleitores que afirmaram poder votar em qualquer um dos dois foi de 14,9%, enquanto 10,6% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi realizada junto a 400 eleitores do município, englobando tanto a sede quanto os principais povoados, dentro do período mencionado. A margem de erro do levantamento é de 5% para um intervalo de confiança de 95%.

O estatístico responsável pelo estudo é Danilo Messias Nascimento e Santos (Reg. 8855), e a pesquisa foi contratada pela empresa Facilita Serv. e Construções Ltda (CNPJ: 27.315.681/0001-33), através de recursos próprios.

Com esses números em mente, a disputa eleitoral em Monte Alegre de Sergipe promete ser acirrada, com Acrísio Pereira e Evandro Silva posicionados como os principais concorrentes, cada um buscando angariar o apoio necessário para garantir a vitória nas urnas.