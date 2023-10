A Expo Glória 2023 superou todas as expectativas e se consolidou como um marco no calendário do agronegócio e dos sertanejos. Idealizada a partir do sonho de um grupo visionário composto pela prefeita Luana, o Secretário de Governo, Sérgio Oliveira, Secretário de Agricultura, Djalci Aragão e os diretores da Coopsea, Sidcley Costa, Marcelo Sousa e Fábio Santos, este evento foi planejado com paixão e dedicação. Inspirados por exposições em todo o Brasil, eles decidiram dar uma nova roupagem à festa do leite, exposição e feira de animais no município de Nossa Senhora da Glória.



Destaque do Evento

Durante os dias do evento, a Expo Glória 2023 tornou-se o epicentro da cadeia do leite, atraindo produtores, indústria, comércio e prestadores de serviços. Visitantes de várias partes do Brasil aproveitaram as visitas guiadas a fazendas, participaram de palestras e testemunharam leilões de animais de alta qualidade. A estrutura do parque impressionou a todos, aquecendo a economia local e reforçando o sentimento de comunidade.

A Expo Glória 2023 não foi apenas sobre negócios e agronegócio; também foi uma celebração da cultura e entretenimento. Durante o evento, a “Festa do Leite” trouxe dois dias de diversão e música, com uma programação repleta de espetáculos musicais para animar o público. Artistas renomados, como César Filho, Cintura Fina, Taty Girl, Leno Ferrari, Luan Estilizado e Zezo, encantaram a plateia com suas performances envolventes.



Números de Negócios Fechados e Prospectados

A Expo Glória 2023 não foi apenas uma celebração, mas também um centro de oportunidades de negócios. Empresas de diversos setores, incluindo máquinas agrícolas, automóveis, energia fotovoltaica, animais bovinos, bebidas e alimentos, encontraram na Expo Glória um ambiente fértil para negociações bem-sucedidas. Os números impressionantes indicam que o evento foi um catalisador de crescimento econômico.

Impacto Econômico e Local

Os números falam por si. Uma pesquisa realizada junto aos expositores estima um montante de 30 milhões de reais negociados durante o final de semana do evento. Esse impacto econômico é inegável e demonstra a importância da Expo Glória como um impulsionador econômico para a região. Além disso, o evento fortalece a comunidade sertaneja e reforça o espírito empreendedor da região.



Preparativos para a Expo Glória 2024

E como se a Expo Glória 2023 não fosse suficiente, já estamos ansiosos pela edição de 2024. Os preparativos estão em pleno andamento, com uma nova planta que facilitará a circulação dos visitantes e uma infraestrutura de acesso aprimorada dentro do parque.

A “Cidade do Leite” promete oferecer uma experiência única. Com planos de aumentar o número de expositores e segmentar as áreas de atividades econômicas, a Expo Glória 2024 busca ampliar a capacidade de exposição de animais, expandir os lotes para leilões e oferecer serviços adicionais para as famílias que visitam o evento.

A Expo Glória 2023 foi um evento de sucesso retumbante que elevou o agronegócio e a comunidade sertaneja. Os números de negócios fechados e o impacto econômico demonstram a relevância deste evento.

À medida que olhamos para o futuro, a Expo Glória 2024 promete superar todas as expectativas com planos ambiciosos e a promessa de uma grande atração da música sertaneja. Não há dúvida de que a Expo Glória continuará a ser um farol de sucesso para a região.

Por Gladson Cardoso – Jornalista DRT/SE 1.871