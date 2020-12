Fim do ano terá movimentação reduzida na Rodoviária do Rio de Janeiro

A pandemia do novo coronavírus e o cancelamento da festa de Réveillon na cidade do Rio reduziram pela metade a movimentação prevista na Rodoviária do Rio entre os dias e , em comparação ao mesmo período do ano passado.

A estimativa do terminal é que 335.650 passageiros passarão pela Rodoviária no período de Natal e Ano Novo, entre embarques e desembarques, em 11.220 ônibus. Os maiores movimentos estão previstos para os dias (35.300 passageiros), (30.600) e de 2021 (35.800).

Medidas sanitárias

A porta-voz da Rodoviária do Rio S/A, concessionária que administra o terminal, Beatriz Lima, alertou sobre a necessidade de serem observadas as medidas sanitárias. “Neste período de pandemia, todo cuidado é pouco. Por isso, temos um protocolo de biossegurança voltado à proteção dos passageiros, com rigorosas medidas sanitárias, assim como as empresas de ônibus”, afirmou.

A concessionária promove a campanha “Embarque Consciente” para o respeito às regras sanitárias dentro das instalações e durante toda a viagem de ônibus. “Nestes últimos meses temos intensificado as mensagens de conscientização”, disse Beatriz. Segundo ela, é muito difícil controlar todos, “mas o objetivo é conscientizar sempre para que os passageiros respeitem as regras em respeito à sua saúde e à do próximo”, apontou.

Ônibus

As empresas de ônibus que operam no terminal implementaram também cuidados em relação ao novo coronavírus, como a desinfecção da frota, antes e depois de cada viagem; atendimento com profissionais e motoristas qualificados que utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs); distribuição de álcool gel aos passageiros; sistema de refrigeração que permite a renovação de 99,9% do ar no interior dos veículos.

Para evitar contato nas bilheterias, foi adotado o sistema de embarque digital, no qual o passageiro compra a passagem online para qualquer destino e apresenta o próprio celular no acesso direto à plataforma para o embarque em seu ônibus. As passagens podem ser adquiridas ainda no site www.rodoviariadorio.com.br.