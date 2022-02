Foram registrados 1.787 casos novos de Covid-19 e seis óbitos

Os seis óbitos confirmados foram: um homem, 91 anos, de Campo do Brito, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 28 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com insuficiência hepática, síndrome da imunodeficiência adquirida, neurotoxoplasmose; um homem, 51 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 72 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com Alzheimer; uma mulher, 95 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e acidente vascular cerebral.