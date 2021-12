Garota de 13 anos é morta com um tiro de espingarda na casa do avô

O fato ocorreu no último domingo, 12, no município de Malhada dos Bois. De acordo com informações, uma menina de 13 anos de idade, acabou morrendo após ser atingida por disparo de espingarda na casa do avô.

Informações dava conta de que Nicole Aparecida Gomes dos Santos, teria cometido suicídio, mas a hipótese teria sido descartada, quando o avô da criança disse que ela teria se ferido acidentalmente.

Com a informação dada pelo avô de Nicole, a polícia tratará o crime como, homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Porem uma investigação mais detalhada deve confirmar ou não os fatos.

Nicole tinha 13 anos e foi encaminhada para o Hospital Regional de Propriá , mas não resistiu aos ferimentos.