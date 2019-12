O duplo homicídio ocorreu na noite de ontem, 22, no município de Santo Amaro das Brotas. Segundo informações, dois corpos foram encontrados em um terreno baldio localizado no município.

De acordo com informações, as vitimas teriam sido espancadas antes de serem executadas com vários tiros. No local, foram encontrados entorpecentes.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde aguardam a identificação.