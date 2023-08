Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Guarda Municipal de Santo Amaro das Brotas resultou na localização e recuperação de uma motocicleta furtada e também na prisão de um homem por receptação. Ainda na ação policial, outro homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de roubo. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 10.

De acordo com o delegado João Eduardo, a motocicleta de modelo XTZ 125 havia sido furtada no dia 5 de agosto em Nossa Senhora do Socorro. O veículo foi encontrado na área urbana de Santo Amaro das Brotas. Um homem de 44 anos que estava com o veículo foi preso por receptação.

Ainda na ação policial, também foi preso um homem de 30 anos em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de roubo. “As ações de combate ao crime pelas forças de Segurança presentes no município serão intensificadas com o intuito de manter a paz e tranquilidade na região”, acrescentou o delegado.