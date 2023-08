Nesta quarta-feira (09/08), a dupla Iguinho e Lulinha gravou seu segundo audiovisual para uma plateia de 15 mil pessoas, em um show aberto ao público e na cidade que os tornou artistas.

“Origens”, como é intitulado o DVD, foi gravado no Complexo Agropecuário de Canindé de São Francisco e trouxe os irmãos a dividirem cena com João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Fabinho Testado e Tiaguinho, talentos da Top Eventos e Tapajós Produções, escritórios que gerenciam a carreira dos cantores e que prezam pela união e amizade. Ao som de “Quero Ser o Seu Amor”, “Festa de Interior” e “Morena Serena”, protagonizaram juntos uma abertura emocionante com um grande medley e vários momentos de pura sintonia.

Além dos amigos, Nattan e Gustavo Mioto, participações especiais que já haviam sido confirmadas, deram o tom ao espetáculo e gravaram respectivamente as faixas “Elas Gostam dos Cachorros” e a inédita “Sem Você Tá Foda”. Para reforçar o conceito do DVD, Delmiro Barros também trouxe toda a originalidade das músicas de vaquejada e compartilhou o palco com os anfitriões para a regravação do sucesso “Flor de Croatá”.

No set list: “Vaqueira Testada”, “Vai sentir falta de mim”, “Eu e você”, “Beijinho de Mel”, “Só vai dar eu”, “Escrito nas estrelas”, “Eu me rendo”, “Flor de Croata”, “Você veio me completar”, “Idiota”, “Água de Chuva”, “Boy da Hilux”, “Toada”, “Dois Idiotas”, “Cantinho”, “Volta Logo amor”, “Vaqueira”, “Acabou”, “Capota” e “Se não tiver amor”.

Outro momento marcante da gravação foi o agradecimento da dupla aos pais e avós, que apoiaram os vaqueiros desde o início: “Impossível não passar um filme em nossa cabeça, essa é a realização de um grande sonho e somos gratos a todos vocês e, principalmente, à nossa família”, afirma Iguinho. Já Lulinha destacou a dedicação dos familiares: “Uma benção estar aqui e ter vocês com a gente”.

Em um gesto solidário, para adquirir 1 ingresso foram cobrados apenas 2kg de alimentos não perecíveis. Com o apoio dos fãs e do público sergipano, só no primeiro dia de abertura, foram arrecadadas mais de 4,5 toneladas de alimentos. Ao todo, as 30 toneladas recebidas nos últimos dias serão destinadas a doação.

Sob produção audiovisual da Macaco Gordo, comandada por Chico Kertész, criação artística da Loop Designer, responsável por Kaká Samora, e direção e produção geral da Top Eventos e Tapajós Produções, coordenadas por Jeovane Guedes, Tutuchi, Daniel, Geraldo Estrela e Bruno Moura o DVD tem previsão de lançamento já para este mês de agosto.

IGUINHO E LULINHA EM NÚMEROS

Donos da maior agenda de shows do São João 2023, a dupla já ultrapassa 375 milhões de streams somados nas plataformas de música, 3.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. As mais recentes faixas, como “Sinal”, “Elas Gostam dos Cachorros”, “Origem de Matuto”, “Te Amar Te Amar”, “Brincou de Amor” e muitas outras, conquistaram os amantes do forró e tiveram um grande alcance nas playlists e rankings musicais por todo o país, provando mais uma vez o espaço notório que alcançaram dentro da indústria musical. Agora, mais focados do que nunca, os artistas se preparam para o lançamento do segundo DVD da carreira.

Via Assessoria