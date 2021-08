Jogos de azar contra a pandemia

A epidemia pôs muitos desempregados. O mundo ficou online e o negócio dos jogos de azar também. E os proprietários das empresas desenvolvedoras produzem um recrutamento permanente, juntando ao pessoal de profissionais talentosos, cujo trabalho posterior pode ser observado graças aos sites agregadores de casinos – https://www.dourocasino.com/giros-gratis/, onde pode escolher o melhor, mais fiável, pagador, seguro casino e jogar o seu jogo favorito.

Os novos empregados trazem ideias brilhantes, e os próprios proprietários de empresas de jogo acrescentam pontos ao seu karma, cumprindo um papel social. Afinal de contas, o jogo e a criação de clubes de jogo, máquinas, transmissão ao vivo não é apenas uma forma de fazer dinheiro, mas um modo de vida.

Os promotores, fornecedores e operadores de grandes empresas empregam pessoas comuns que estão dispostas a dar uma mão numa situação difícil, para ajudar e partilhar os problemas não só dos jogadores, mas também das pessoas que nada têm a ver com o jogo.



O que é que os proprietários de empresas de jogos de azar fazem durante uma pandemia?

Da mesma forma que normalmente fazem – prestam serviços de jogo de qualidade e dão parte do dinheiro ao ambiente, medicina e ajudam os jogadores problemáticos.

Assim, o Almirante da subsidiária da Novomatic recebe um prémio e um distintivo especial por “Promover a Saúde no Local de Trabalho” no meio de uma pandemia. O prémio foi entregue pelo fundo de seguro de saúde austríaco. A Directora Geral do Almirante Monika Rakek tem realmente concentrado a empresa na promoção da saúde dos recém-chegados e dos empregados de longa data. Durante a epidemia, a preocupação da direcção da empresa foi particularmente sentida.

A atenção da empresa estendeu-se também aos jogadores dos estabelecimentos de jogo offline, que abriram entre fechaduras. Todas as superfícies, terminais de jogo e dispositivos de jogo foram regularmente desinfectados e foram instalados divisores entre as slot machines. Além disso, foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir uma distância mínima entre os grupos de pessoas nas mesas.

Os casinos estão habituados a dar bónus para as férias. Assim, também a Novomatic continua a sua tradição e entrega caixas cheias de presentes às crianças que deles necessitam. Dos países de língua alemã, são enviados presentes para a Geórgia, Letónia, Lituânia, Montenegro, Polónia, República da Moldávia, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Ucrânia.

Está na tradição da Novomatic realizar semanas de voluntariado empresarial. Os empregados, incluindo os aprendizes, preparam refeições para cerca de 400 pessoas sem abrigo e necessitadas, pensionistas e pessoas com deficiência. Enquanto outros empregados erguem estantes, paredes e um telhado de metal para o conforto das pessoas necessitadas durante a viagem alimentar.

A Novomatic tem continuado a sua cooperação com a Universidade Médica de Viena desde 2006 na área da prevenção da toxicodependência, particularmente no que diz respeito ao abuso de drogas. A empresa doa centenas de milhares de euros por ano para a investigação. O pessoal da universidade é, por sua vez, convidado a prestar aconselhamento à ONU e à OMS, a fim de aumentar a eficácia do trabalho de investigação.

Os fornecedores de jogos também contribuem para o desenvolvimento da lei, oferecendo soluções de parceiros em situações anteriormente sem precedentes. É difícil sobrestimar a contribuição dos serviços de jogos para a protecção da propriedade intelectual. Ao iniciar projectos com ideias semelhantes, as empresas unem-se para oferecer um produto altamente intelectual num mercado competitivo, sendo a NetEnt e a ReelPlay um exemplo perfeito. Tais práticas não se encontram em outras áreas.

Como o jogo mudou durante a epidemia



Mais jogos em linha, casinos e transmissão em directo estão a trazer mais dinheiro para fornecedores e operadores. Parte das receitas, claro, vai para o pagamento de impostos, o próprio dinheiro que é agora tão necessário para a medicina. O negócio dos jogos de azar expandiu-se online e há mais empregos remotos. Os jogadores de casa, por outro lado, estão agora cada vez mais a viajar para casinos na Europa.

O que significa a pandemia para os proprietários de empresas de jogos de azar

Para toda a comunidade do jogo, a pandemia, e o bloqueio resultante, é uma nova experiência formativa. Apesar das dificuldades, as empresas líderes continuam a desenvolver soluções de jogo, contratando, mas os casinos terrestres sofrem enormes perdas. Concentrando-se no objectivo principal de vencer a cobiça, os casinos offline estão a proporcionar o ambiente mais seguro possível para os seus clientes no processo.

Primeiro as famosas casas de jogo de Nevada, e depois o resto do mundo, enfatizaram os pagamentos sem dinheiro através de telemóveis e carteiras digitais. Foi assim que as fichas de póquer ou os créditos das slot machines começaram a ser cobrados. Agora os pagamentos dos casinos tornaram-se ainda mais transparentes.

Os proprietários de empresas de jogos de azar estão a tentar passar o teste de covidom, ao mesmo tempo que continuam a cumprir o seu papel social: apoiar programas de saúde e ambientais, introduzir novas soluções legais, continuar o trabalho voluntário e criar empregos!