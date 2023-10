Em uma noite memorável sexta (13), o auditório do Senac de Nossa Senhora da Glória testemunhou um evento especial, o lançamento do aguardado programa “Na Roça”. Sob a idealização do empresário Sidicley Costa, o programa teve seu pré-lançamento e está já está no ar, no canal do YouTube, com transmissões regulares todos os sábados, às 12h.

Uma Equipe de Peso na Roça

O “Na Roça” reúne uma equipe diversificada e talentosa. O YouTuber Alan Lira comanda a apresentação, enquanto a jornalista Egicyane Lisboa, o produtor Pablo e Rubens Ferreira unem suas forças para liderar o programa. Com essa equipe coesa, os espectadores podem esperar uma perspectiva rica e abrangente da vida no campo, proporcionando uma experiência autêntica.

Presenças Ilustres na Noite de Lançamento

O evento de lançamento do “Na Roça” contou com a presença de diversos empresários, amigos e autoridades locais, ressaltando a importância do projeto para a comunidade de Nossa Senhora da Glória e a valorização das tradições locais.

Desvendando as Raízes do Sertão: O Ouro Branco da Região

O programa tem como objetivo primordial destacar as raízes do sertão, com foco na vida no campo de Nossa Senhora da Glória, uma região que contribui com mais de 2 milhões de litros de leite por dia para a economia local. O “Na Roça” promete revelar a essência e os desafios enfrentados por aqueles que dedicam suas vidas ao campo, celebrando o “Ouro Branco” que é orgulho da região.

Primeiro Programa: Gerações e tradições

No episódio inaugural, os espectadores serão imersos na emocionante história da família de Seu Dudu, cuja dedicação ao campo é passada de geração em geração. Além disso, o programa apresentará Eraldo Alves e seu pai, Antônio Alves, talentosos cantores glorienses, oferecendo uma visão genuína da vida no sertão. A participação do aboiador mirim Miguelzinho promete momentos de cultura e tradição únicos.

Vamos Acompanhar “na Roça”

Para encerrar, estendemos nossos parabéns a todos os idealizadores do programa “Na Roça”, com destaque para o empresário Sidicley Teles, cuja visão e dedicação trouxeram a vida no campo para as telas. Parabenizamos ao Alan Lira, à jornalista Egicyane, ao produtor Pablo, a Rubens Ferreira e a todos os talentos que tornam esse programa uma realidade.

Já está no AR e acompanhem semanalmente as histórias e desafios dos moradores da roça sergipana. assita abaixo o programa que promete se tornar um sucesso.

Preparem-se para vivenciar o melhor da vida no campo, tradição e cultura que somente “Na Roça” pode oferecer. Não percam a oportunidade de se conectar com as raízes do sertão e descobrir a riqueza do “Ouro Branco” de Nossa Senhora da Glória.