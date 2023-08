Militares dos comandos do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e Especializado (CPME) identificaram um homem conhecido como líder de um grupo criminoso no loteamento São Braz, em Nossa Senhora do Socorro. Ele foi encontrado nessa segunda-feira, 21, em posse de uma pistola com 34 munições e três carregadores.

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam ações de policiamento ostensivo e preventivo pelo município de Nossa Senhora do Socorro, quando receberam a informação de que o líder de um grupo criminoso estaria armado e deslocando-se em um veículo Toyota Corolla, de cor preta, pelo Loteamento São Braz.

Diante da comunicação, as equipes do CPMC e do CPME começaram a diligenciar na região. Os policiais viram o automóvel da denúncia, fizeram uma aproximação e, ao darem ordem de parada, foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo. Houve confronto, o suspeito foi atingido, socorrido ao Huse, mas morreu.

A arma utilizada pelo suspeito, uma pistola com 34 munições, foi apreendida pelos militares e apresentada no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde todas as demais medidas legais foram adotadas.