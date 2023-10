Na noite dessa segunda-feira (9), policiais rodoviários federais apreenderam um carregamento de calçados falsificados. O fato aconteceu no km 151 da BR-101, município de Estância/SE.

A equipe PRF realizava o trabalho de fiscalização quando deu ordem de parada ao condutor de uma carreta, com placas de Sergipe. Questionado sobre a origem e destino da mercadoria, o homem de 53 anos apresentou respostas desconexas e contraditórias, o que levantou suspeita dos policiais. Com o auxílio do Núcleo de Operaçãos com Cães de Pernambuco, foi realizada inspeção minuciosa nos compartimentos internos do automóvel, sendo encontrados, junto à carga de pisos, quase 800 pares de calçados falsificados. O motorista, que não apresentou a documentação fiscal das mercadorias, informou que seguia com o material das cidades de Nova Serrano/MG e Cordeirópolis/SP, com destino aos municípios sergipanos de Itabaiana e Lagarto.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Federal para as devidas providências.