Porto da Folha, 27 de março de 2024 – Em uma chocante denúncia de manipulação política, uma moradora do Assentamento São Jorge, localizado em Porto da Folha, Sergipe, veio a público para expor uma situação alarmante que vem ocorrendo em sua comunidade. Segundo ela, a escassez de água na região está sendo utilizada como ferramenta de coerção política, com a distribuição de carros-pipa condicionada ao apoio ao pré-candidato apoiado pelo prefeito.

A moradora, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou que a falta de água tem sido um problema recorrente na comunidade, especialmente durante os meses de seca, o que tem impactado diretamente a vida dos moradores e suas atividades diárias. No entanto, a situação tornou-se ainda mais preocupante quando perceberam que a distribuição de água por meio de carros-pipa estava sendo direcionada apenas para aqueles que apoiam o pré-candidato apoiado pelo prefeito.

Ela também destacou que há evidências de que os carros-pipa, ao invés de serem utilizados para atender às necessidades da comunidade, foram locados pelo pré-candidato em questão, transformando a população em refém de seus interesses políticos.

Diante dessas graves acusações, a comunidade do Assentamento São Jorge clama por uma intervenção imediata das autoridades competentes para investigar e resolver essa situação. A manipulação política com a distribuição de recursos básicos como água não apenas viola os direitos fundamentais dos cidadãos, mas também mina os princípios democráticos de igualdade e justiça.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial por parte da prefeitura de Porto da Folha ou do pré-candidato mencionado sobre as acusações feitas pela moradora do Assentamento São Jorge. No entanto, espera-se que as autoridades competentes tomem medidas urgentes para garantir o acesso equitativo à água e para investigar as denúncias de manipulação política, assegurando assim a integridade do processo eleitoral e a proteção dos direitos básicos dos cidadãos.